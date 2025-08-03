Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız oyuncu Kerem ile yıllık 5 milyon euro maaş konusunda anlaşmaya vardı ve oyuncu Sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul etti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'e gitti. Hakan Safi'nin Kerem ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord maçının oynanacağı güne kadar İstanbul'a dönmesi bekleniyor.
Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrasında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın Kerem'i düşük bonservis ile satmasını eleştiren Uğur Karakullukçu, paylaştığı videoda, ''Kerem Aktürkoğlu'nu kırıp döküp yollarsan 2 sene sonra Fenerbahçe basar parayı alır, Arena'da Harry Potter show izlersin. Olacağı bu bu arada. Bu gidişle bu olacak da.'' ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor - Son Dakika
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