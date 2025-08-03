Uğur Karakullukçu\'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor

Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona ulaşıyor.

5 MİLYON EURO'YA TAMAM DEDİ

Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız oyuncu Kerem ile yıllık 5 milyon euro maaş konusunda anlaşmaya vardı ve oyuncu Sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul etti.

HAKAN SAFİ PORTEKİZ'E GİTTİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'e gitti. Hakan Safi'nin Kerem ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord maçının oynanacağı güne kadar İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

O SÖZLER 1 YIL SONRA GERÇEK OLUYOR

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrasında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın Kerem'i düşük bonservis ile satmasını eleştiren Uğur Karakullukçu, paylaştığı videoda, ''Kerem Aktürkoğlu'nu kırıp döküp yollarsan 2 sene sonra Fenerbahçe basar parayı alır, Arena'da Harry Potter show izlersin. Olacağı bu bu arada. Bu gidişle bu olacak da.'' ifadelerini kullanmıştı.