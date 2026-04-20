Uğur Uçar: Arca Çorum FK'nin Gücü Kapalı Savunmalarda
Uğur Uçar: Arca Çorum FK'nin Gücü Kapalı Savunmalarda

20.04.2026 12:19
Uğur Uçar, Sivasspor zaferi sonrası Arca Çorum FK'nin gücünün rakiplerin oyun tarzında yattığını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Bugüne kadar oynadığımız tüm rakiplerimizin kapalı bir savunma ve geçiş oyunu benimsemeleri, Arca Çorum FK'nin gücünün göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında dün Özbelsan Sivasspor'u 3-1 yenerek puan kayıplarının ardından aldıkları 3 puanın kalan maçlara yönelik motivasyon açısından önemli olduğunu aktardı.

Sivasspor maçının hazırlıklarında "pozisyon oyununda doğru konumlanma" ve "hareketlilik" üzerine yoğunlaştıklarına dikkati çeken Uçar, şöyle devam etti:

"Topa sahip olduğumuz anlarda 3-1-6 formasyonuyla sahaya yerleşerek hem hücumda hem savunmada kompakt bir yapı oluşturduk ve ilk golümüzü de planladığımız hücum organizasyonu sonucunda bulduk. Aut karşılaması sırasında kazandığımız top sonrası geçiş anını doğru değerlendiremedik ve savunma yerleşimindeki hatamız nedeniyle rakibimizin maçtaki tek isabetli şutu ile skor eşitlendi."

İkinci yarıya da aynı kararlılıkla başladıklarına işaret eden Uçar, şunları kaydetti:

"Duran toptan bulduğumuz golle yeniden öne geçtik, ardından savunma arkasına attığımız derin bir pasla üçüncü golü bularak maçın skorunu belirledik. Takım bütün gücü ve enerjisiyle çalışmaya devam edecek. Bugüne kadar oynadığımız tüm rakiplerimizin kapalı bir savunma ve geçiş oyunu benimsemeleri, Arca Çorum FK'nin gücünün göstergesidir."

Kaynak: AA

