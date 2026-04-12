Uğur Uçar'dan Pendikspor Maçı Değerlendirmesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uğur Uçar'dan Pendikspor Maçı Değerlendirmesi

Uğur Uçar\'dan Pendikspor Maçı Değerlendirmesi
12.04.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur Uçar, Pendikspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan önemli dersler çıkardıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, 35. haftada konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları Atko Grup Pendikspor karşılaşmasından önemli dersler çıkardıklarını bildirdi.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, organizasyon hafızası yüksek iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Pendikspor'un iç hatta savunma zaafları bulunduğunu, hazırlıklarını da bu doğrultuda yaptıklarını aktaran Uçar, "Bu doğrultuda merkezde sayısal üstünlük kurarak, iç hatta yapılacak koşularla rakip savunma dengesini bozmayı planladık. İlk yarıda topun temposunu yükseltemediğimiz için istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve basit bir top kaybı sonrası geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle oyunun hızını artırdık ve kontrolü tamamen ele aldık. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktık ve baskımızın karşılığını bularak skoru eşitledik." ifadelerini kullandı.

Thiam'ı ağrıları nedeniyle sınırlı süre kullandıklarını belirten Uçar, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile kart cezalısı Yusuf Erdoğan'ın da maçta forma giyemediğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm bu eksiklere rağmen zorlu deplasmandan önemli dersler çıkararak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Play-off sürecine daha güçlü girebilmek ve Süper Lig'e adım atmak için kafamızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz. Büyük Arca Çorum FK taraftarına, İstanbul deplasmanında bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Pendikspor, Uğur Uçar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Uçar'dan Pendikspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:33:03. #7.13#
SON DAKİKA: Uğur Uçar'dan Pendikspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.