Uğur Uçar: Değişim Zordur, Ama Güçlüyüz - Son Dakika
Uğur Uçar: Değişim Zordur, Ama Güçlüyüz

17.03.2026 20:47
Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar, değişim sürecinde sabırlı ve kararlı olduklarını vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Unutulmamalıdır ki her değişim başlangıçta zordur. Ben, ekibim ve futbolcularım bu bilinçle çalışıyor ve ayaklarımız yere her zamankinden daha sağlam basıyor." ifadelerini kullandı.

Uçar, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, teknik ekip olarak Çorum FK'deki birinci aylarını tamamladıklarını belirtti.

Bir ayda 6 galibiyet aldıklarına işaret eden Uçar, "Öncelikle büyük özveriyle sahada ter döken futbolcularıma, ardından ise her zaman yanımızda olan Arca Çorum FK yönetimine ve taraftarına yürekten teşekkür ediyorum ancak henüz bize tanınan fırsatın başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftara kulübe verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Uçar, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki her değişim başlangıçta zordur. Ben, ekibim ve futbolcularım bu bilinçle çalışıyor ve ayaklarımız yere her zamankinden daha sağlam basıyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve hedeflerimizden bir an olsun sapmamak için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Dün oynadığımız maçta da tribünleri dolduran, son düdüğe kadar susmayan, inancını hiç kaybetmeyen taraftarımıza ayrıca minnettarım. Oyuncularım son ana kadar mücadeleyi bırakmadıysa, sizler de son ana kadar desteğinizi hiç eksik etmediniz. Her maçta arkamızda olduğunuzu hissetmek bize inanılmaz bir güç ve motivasyon veriyor, inancımızı diri tutuyor. 7 maç, 7 final. 'Keşke' dememek için pes etmeden, kenetlenerek devam. Başka Çorum yok."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Uçar: Değişim Zordur, Ama Güçlüyüz - Son Dakika

