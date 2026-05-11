Uğur Uçar: 'Hakemler Dikkatli Olmalı'
Uğur Uçar: 'Hakemler Dikkatli Olmalı'

11.05.2026 23:33
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından hakemleri eleştirdi.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK mağlubiyeti sonrası, "Hakemlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Rakibin eline çarpan net bir penaltımız var ama verilmiyor. Biraz daha dikkatli olunmalı; çünkü bir şehrin kaderiyle oynuyorlar" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'ya 1-0 kaybetti. Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, "İkinci yarı öncesi soyunma odasına giderken, neleri doğru yapmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıya çok iyi başladık; topa daha fazla sahip olduk ve yaptığımız değişikliklerle oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladık. Ancak maalesef istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarı özelinde istediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. İkinci yarıda ise topa daha çok hükmeden ve pozisyonlar yakalamaya çalışan taraftık ama bu fırsatları değerlendiremedik. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; ikinci yarıya iyi başlamışken, rakibin arkadan ittiği pozisyonda faul çalınıyor ve dönüp o duran toptan gol yiyoruz. Hakemlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Rakibin eline çarpan net bir penaltımız var ama verilmiyor. Sezon başından beri, biz göreve geldikten sonra da bu durum maalesef devam ediyor. Gol atıyoruz, ofsayt çizgisi çekilmiyor. Biraz daha dikkatli olunmalı; çünkü bir şehrin kaderiyle oynuyorlar. Ancak önümüzde bir maç daha var, henüz pes etmedik. En iyi şekilde hazırlanıp turu geçen taraf biz olacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

