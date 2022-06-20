Uğurcan Çakır'a Benfica kancası! Yeterli teklif gelirse satışına sıcak bakılıyor - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'a Benfica kancası! Yeterli teklif gelirse satışına sıcak bakılıyor

20.06.2022 12:04

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a yurtdışından ciddi teklifler gelmeye devam ediyor. Portekiz devi Benfica, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 27 yaşındaki file bekçisine teklif yapmaya hazırlanıyor.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, Odysseas Vlachodimos'u satıp yerini tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakınan Uğurcan'a Benfica'nın yanı sıra, Monaco ve Marsilya'nın ilgisi olduğu öne sürüldü.

Uğurcan Çakır'a dev talip! Ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

MENAJERİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli kalecinin menajeri ve abisi Necdet Çakır da, "Uğurcan'a 4 büyük ligden ilgi var. Uğurcan'ın bonservisi 10-15 milyon Euro arası olur, üstü olmaz. Maalesef ligimiz pek değerli değil. Derbiler haricinde çok takip edilmiyoruz. Milli Takımımızın da C Ligi'nde olması bir dezavantaj yarattı" ifadelerini kullanmıştı.

Uğurcan Çakır'a dev talip! Ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor
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Portekiz, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'a Benfica kancası! Yeterli teklif gelirse satışına sıcak bakılıyor - Son Dakika


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