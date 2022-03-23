Ukraynalı savaş mağduru genç tenisçi kariyerini Adana'da sürdürüyor - Son Dakika
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Ukraynalı savaş mağduru genç tenisçi kariyerini Adana'da sürdürüyor

23.03.2022 10:51
Ukraynalı savaş mağduru genç tenisçi kariyerini Adana'da sürdürüyor

Rusya'nın başlattığı savaşın ardından ailesiyle ülkesini terk eden 14 yaşındaki Ukraynalı tenisçi, antrenmanlarına Adana'da devam ediyor.

Rusya'nın başlattığı savaşın ardından ailesiyle ülkesini terk eden 14 yaşındaki Ukraynalı tenisçi, antrenmanlarına Adana'da devam ediyor.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan ve saldırıların ardından ailesiyle Polonya'ya göç etmek zorunda kalan Fedor Zalevsky, tenis tutkusunu sürdürmek için arayışa girdi.

Bu süreçte elektronik posta yoluyla iletişime geçtiği Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nden (ATDSK) olumlu yanıt aldı.

Prosedürlerin tamamlanmasından sonra ailesiyle Adana'ya gelen Zalevsky, kulüpte antrenmanlara başladı.

Fedor Zalevsky, gazetecilere, bu imkanı bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Saldırıların ardından ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Zalevsky, "Attığım mesajda zor günler geçirdiğimizi ve maddi sıkıntılarımızın olduğunu yazdım. Durumumuzun ülkeler arası dolaşmaya elverişli olmadığını, tenis oynamaya devam etmek istediğimi ve bu konuda yardımcı olup olamayacaklarını sordum. Orada benim yaşlarımda profesyonel tenis oynayan ve zor durumda olan çok insan var. Böyle bir imkan sunulduğu için mutluyum." diye konuştu.

Zalevsky, haziran ve temmuzda Türkiye'de düzenlenecek bazı turnuvalara katılmak istediğini sözlerine ekledi.

"Spor barışın ve kardeşliğin öncüsüdür"

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de milli takımlara sporcu yetiştiren ve uluslararası akademisi bulunan bir kulüp olduklarını ifade etti.

Kulüpleriyle irtibata geçen genç tenisçiye destek olacaklarını aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu olarak 14 yaşındaki bir sporcunun mağdur olmaması için kulübümüzün imkanlarından yararlanması ve uluslararası akademimizde çalışması için Zalevsky'nin ailesiyle Adana'ya yerleşmesini sağladık. Kulübümüzde antrenmanlarına başladı. En kısa sürede savaşın bitmesini temenni ediyoruz. Spor bildiğiniz gibi barışın ve kardeşliğin öncüsüdür. Biz de bunun için kulüple beraber elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Sporcunun annesi Julia Zalevsky de oğluna destek olanlara teşekkür ederek, "Burası bizim için rüya gibi. Çok güzel imkanlar var. Türk insanı çok misafirperver, burada cennette gibiyiz." ifadesini kullandı.

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Polonya, Rusya, Tenis, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ukraynalı savaş mağduru genç tenisçi kariyerini Adana'da sürdürüyor - Son Dakika


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