Uladayız Sporlayız Projesi ile Ula İlçesindeki Çocuklara Spor Fırsatı

Spor

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Uladayız Sporlayız" projesi kapsamında, yaz okullarında eğitim almak isteyen çocuklar 30 kilometre uzaktan yerel imkanlarla ilçe merkezine getirilerek haftanın iki günü cimnastik ve tenis yapma fırsatı buluyor.

Sporun tabana yayılması ve Ula ilçesindeki her mahalleden çocuğa ulaşılmasının amaçlandığı proje Ula Kaymakamlığı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Uladayız Sporlayız Projesi kapsamında, ilçemizde spor branşlarının çeşitlerini artırarak daha fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz. Yerel imkanlar ve kurumların destekleriyle, uzak mahallelerdeki çocuklarımızın spor yapmasını sağlamak amacıyla başlattığımız Bocce sporunu, haftada iki gün cimnastik ve tenis yapmak isteyen Kızılkaya'daki öğrencilerimiz 30 kilometrelik mesafeden taşınmasıyla devam ettiriyoruz. Proje kapsamında destek olan kurumlarımıza ve Ula Kaymakamımız Mehmet Rıdvan Doğan'a, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA