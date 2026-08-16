Ultra Abant 2026 Doğa Koşusu Tamamlandı - Son Dakika
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Ultra Abant 2026 Doğa Koşusu Tamamlandı

Ultra Abant 2026 Doğa Koşusu Tamamlandı
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Bolu'da düzenlenen Ultra Abant 2026 Doğa Koşusu, 4 farklı parkurda yapılan yarışların ardından ödül töreniyle sona erdi. Sporcular, Abant Gölü Tabiat Parkı'ndaki zorlu parkurlarda dereceye girmek için mücadele etti.

Bolu'da düzenlenen Ultra Abant 2026 Doğa Koşusu, 4 farklı parkurda yapılan yarışların ardından ödül töreniyle tamamlandı.

Abant Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele etti. Doğayla iç içe gerçekleştirilen yarışlar, heyecanlı anların yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu. Organizasyon kapsamında sporcular, 60 kilometrelik Ultra Abant, 34 kilometrelik Lotus, 16 kilometrelik Forest Run ve 6 kilometrelik Lake Run parkurlarında mücadele etti. Farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarda yarışan sporcular, Abant'ın ormanlık alanları ve doğal güzellikleri arasından geçen güzergahlarda finişe ulaşmak için ter döktü.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Sporculara ödülleri, Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Mudurnu Kaymakamı Muhammet Furkan Okumuş ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Metin Gatfar tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından Ultra Abant 2026 Doğa Koşusu sona erdi.

Kaynak: İHA

Abant, Bolu, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ultra Abant 2026 Doğa Koşusu Tamamlandı - Son Dakika

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