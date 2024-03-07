İzmirli Ultramaraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Birinci Oldu

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada 25-29 yaş kategorisinde birinci oldu.
Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyanın 7 zorlu okyanus kanalını geçmek için yola çıktı. Manş, Catalina, Cebelitarık ve Cook Strait'e geçen Bengisu'nun önünde hedefe ulaşması için artık sadece üç kanal kaldı. Molokai, Kuzey Kanalı ve Tsugaru'yu da geçtiği taktirde Bengisu, bunu başaran ilk Türk olarak tarihteki yerini alacak.
İzmirli yüzücü Bengisu Avcı, bir yandan kanal hazırlıkları yapıyor diğer yandan ise uluslararası şampiyonlarda mücadele ediyor. Avcı, son olarak Estonya'nın Tallinn şehrindeki Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada 25-29 yaş kategorisinde birinciliği elde etti. Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalama genel klasman ve 200 metre serbest yaş grubunda gümüş madalya aldı.
Yarışmalar, Estonya-Tallinn'de eksi 6 derecede, deniz içinde oluşturulan özel bir alanda yapılıyor ve bu alandaki suyun sıcaklığı da sıfır dereceleri buluyor. Sürekli buz tutan su, her yarıştan önce kırılıyor ve yüzücüler buz kesen bu suda mücadele ediyor. Bengisu Avcı da bu suda 200 metre kurbağalama ve 200 metre serbest yüzüp madalyaları Türkiye'ye getirmeyi başardı.
"Ülkemi temsil etmekten dolayı çok mutluyum"
Bengisu Avcı, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada ülkemi temsil etmekten dolayı çok mutluyum. 7 okyanusu yüzmeye devam ederken, bir yandan da ülkemi Buz Şampiyonası'nda temsil ediyorum. 200 metre serbestte ve 200 metre kurbağalamada madalya kazandık. 200 metre kurbağalamada dünya şampiyonluğu elde ettim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Türkiye'ye selamlar" diye konuştu. - İSTANBUL
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