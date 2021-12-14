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Uluslararası Boks Birliği'nin kısaltması IBA olarak değiştirildi - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği'nin kısaltması IBA olarak değiştirildi

14.12.2021 15:21
Uluslararası Boks Birliği'nin kısaltması IBA olarak değiştirildi

Uluslararası Boks Birliği'nin kısa adı AIBA'dan IBA'ya çevrildi.

Uluslararası Boks Birliği'nin kısa adı AIBA'dan IBA'ya çevrildi.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, logo değişikliğini de içeren karar, İsviçre'nin Lozan kentinden video konferans yöntemiyle yönetilen olağanüstü kongrede, 107 ulusal federasyonun oylarıyla alındı.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın programına alınmama riskiyle karşı karşıya olan boksun uluslararası yönetimi, kongrede bağımsız uzmanlarca belirlenen bir dizi idari reformu da hayata geçirdi.

IBA Başkanı Umar Kremlev'in yeni bir çağ başlatacağını söylediği değişiklikler arasında 2022'de faaliyete geçmesi beklenen Boksta Dürüstlük Birimi'nin kurulması başı çekiyor. Bunun yanı sıra 30 Haziran'a kadar yapılacak seçimlerin ardından IBA İcra Kurulu üyelerinin sayısı 28'den 18'e indirilecek.

Kongrede ayrıca hile şüphesiyle Prof. Richard McLaren ve ekibi tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin üyelere güncelleme yapıldı. Kremlev'in 2020'deki seçimi kazandıktan sonra görevlendirdiği bağımsız spor danışmanlık şirketi (McLaren Global Sport Solutions), aralarında altın madalya karşılaşmalarının da bulunduğu Rio 2016'daki bazı müsabaka sonuçlarının bir sistem yardımıyla manipüle edildiğini öne sürüyor.

Açıklamada, Paris 2024 için sıkletlerin tanımlanması ve IOC onayına tabi yeni bir olimpik eleme sistemi oluşturulması yönünde çalışmalara başlandığı da belirtildi.

IBA, 2007'de ismini "Uluslararası Boks Birliği" olarak değiştirmiş ancak "Uluslararası Amatör Boks Birliği"nin kısaltması AIBA'yı kullanmayı sürdürmüştü.

Los Angeles, McLaren, İsviçre, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Boks Birliği'nin kısaltması IBA olarak değiştirildi - Son Dakika Spor


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