Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı'ndan Alina Sarkulova birinci, aynı takımdan Tatyana Geneleva ise ikinci oldu.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sporcular, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımında bulunan parkurda mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü etabı koşuldu - Son Dakika

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