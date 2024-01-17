Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Antalya\'da devam ediyor

16:30 •
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Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nın (WTT Youth Contender) Antalya etabı sürüyor.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve dün başlayan organizasyona, 20 ülkeden 39'u Türk 130 sporcu katılıyor.
Etapta ilk üçe girecek sporcular, bir üst tura yükselecek.
Organizasyon, 19 Ocak Cuma günü sona erecek.
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