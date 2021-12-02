Uluslararası Judo Federasyonu 2021 ödülleri için oy verme süreci başladı

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), 2021 yılı ödülleri için oy verme süresinin başladığı açıklandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, IJF 2021 yılı ödülleri için oy verme süreci 10 Aralık Cuma günü saat 19.00'da sona erecek.

Oylamada, "Yılın WJT Ippon"u, "yılın antrenörü", "yükselen yıldız", "yılın kadın judokası", "yılın erkek judokası" kategorilerinde oy verilecek.

Ayrıca uzmanlar tarafından üç kategoride de "barış için judo", "Çocuklar için judo" ve "topluluk kahramanı" seçeneklerinde tek tek tercihler yapılacak.

Kazananlar 18 Aralık'ta IJF tarafından duyurulacak.

Oylama, "https://awards.ijf.org" adresindeki IJF hesabı üzerinden yapılacak.