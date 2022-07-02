Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor - Son Dakika
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Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

02.07.2022 20:34
Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna "Uluslararası Judo Turnuvası" düzenleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna "Uluslararası Judo Turnuvası" düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, spora ve sporcuya verdiği destekleri sürdürerek kentte ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ülkeden bin 162 sporcu katılıyor.

Müsabakalar bugün ve yarın "yıldızlar" ve "ümitler" sıkletleriyle devam edecek.

Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen turnuva, yarın sona erecek.

YORUMLAR
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Uluslararası Judo Turnuvası'nda 15 ülkeden bin 162 sporcu ter döküyor Uluslararası Judo Turnuvası'nda 15 ülkeden bin 162 sporcu ter döküyor Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında
Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Özkan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor - Son Dakika
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