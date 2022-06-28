Uluslararası Kuraş Turnuvası yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Uluslararası Kuraş Turnuvası yoğun ilgi gördü

28.06.2022 10:35
Uluslararası Kuraş Turnuvası yoğun ilgi gördü

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası'nın kazananları kadınlarda Ece Zurnacı, erkeklerde de Özbek sporcu Muhammadkarım Khurramov oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası'nın kazananları kadınlarda Ece Zurnacı, erkeklerde de Özbek sporcu Muhammadkarım Khurramov oldu. Zurnacı'ya ödülünü Prof. Dr. İbrahim Öztek verdi.

Avrupa Kuraş Federasyonu, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ve Özbekistan Güreş Federasyonu iş birliğinde, İstanbul'da 1453 Panaromik Müze Anfisi'nde düzenlenen 'Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası' büyük ilgi gördü. Özbek ağırlıklı binlerce seyirci tribündeki yerlerini alırken, verilen konserlerle doyasıya eğlendiler.

16 ülkeden 50 sporcunun katıldığı bu zorlu yarışmada kadınlarda birinciliği Ece Zurnacı elde etti. Erkeklerde ise ilk sırada Özbek sporcu Muhammadkarım Khurramov yer aldı. Ece Zurnacı'ya ödülünü Avrupa Kuraş Federasyonu eski Başkanı ve Dünya Asbaşkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek takdim etti.

Şampiyona sonrası düzenlenen resmi akşam yemeğinde Öztek'e, İnternasyonal Kuraş Federasyonu Kurucu Başkanı Kamil Yusupov tarafından çapan/kaftan giydirildi. Daha sonra diğer emeği geçenlerin de çapanları verildi.

Burada bir konuşma yapan Prof. Dr. İbrahim Öztek, "Aba Güreşi ve Kuraş, Judo'nun atasıdır. Gelecekte Judo'nun yerini almalı ve olimpik spor olarak gerçek kariyerine kavuşmalıdır" dedi.

Şampiyonada birincilere 2 bin 500, ikincilere bin 500, üçüncülere de 500'er Dolar olmak üzere toplam 10 bin Dolar ödül dağıtıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Özbekistan, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Kuraş Turnuvası yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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