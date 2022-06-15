Çekya'da 17-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası 'nda Türkiye 'yi 35 milli sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA

Avrupa Karate Şampiyonası, Ümit Genç, Türkiye, Spor, Son Dakika

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