Ümit Kız Milli Takım Çeyrek Finalde Elendi

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı İspanya'ya 72-59 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, maça İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Mina Berber, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başladı.

Milliler, çeyrek final karşılaşmasında rakibine 72-59 yenildi.

Türkiye, ilk klasman maçında yarın saat 15.30'da Litvanya ile karşılaşacak.