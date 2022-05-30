Ümit Milli Futbol Takımı, çalışmalarına İstanbul'da başladı - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı, çalışmalarına İstanbul'da başladı

30.05.2022 17:27
Ümit Milli Futbol Takımı, çalışmalarına İstanbul'da başladı

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek Ümit Milli Takım, hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek Ümit Milli Takım, hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ile İstanbul'da ve 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.

Kampa dahil olan oyuncularla gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Canlı analiz uygulamalarının yapıldığı antrenmanda, pozisyonlar ve çalışmaların geri bildirimleri dijital ekran karşısında anlık olarak oyunculara aktarıldı.

A Milli Takım ile Riva'da kampta bulunan Doğan Alemdar, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur, Ümit Milli Takım'ın antrenmanını ziyaret etti. Milli futbolcular, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve ümit milli oyuncularla bir süre sohbet etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcıları da millilerin antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Dopingle Mücadele Semineri yapıldı

UEFA Dopingle Mücadele Eğitimi projesi kapsamında, TFF Dopingle Mücadele Kurulunca organize edilen seminerlerin altıncısı, Ümit Milli Takım oyuncularının katılımıyla gerçekleştirildi.

Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Burak Önal ve Dr. Ayşe Elif Ulusu tarafından verilen eğitime Ümit Milli Takım sağlık ekibi ve futbolcuları katıldı. Katılımcılar, doping ihlal sebepleri, yasaklı maddeler, tedavi amaçlı kullanım istisnası (TAKİ), doping kontrol süreci, gıda takviyelerinin riskleri ve hukuki konular hakkında bilgilendirildi.

Seminerin son bölümünde, Yücesir, Önal ve Ulusu oyuncuların sorularını cevapladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı, çalışmalarına İstanbul'da başladı - Son Dakika


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