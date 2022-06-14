Vejle Stadyumu'nda oynanan ve Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Bertolo Nogueira'nın yönettiği maçta Milli takımın gollerini 9'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+2'nci dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım atarken; Danimarka'nın gollerini 17'nci dakikada Matthew O'Riley, 66'ncı dakikada Gustav Isaksen ve 76'ncı dakikada Mathias Kvistgaarden kaydetti.

Kaynak: DHA

Danimarka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ümit Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya mağlup oldu - Son Dakika

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