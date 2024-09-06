Ümit Milli Takım İrlanda'ya Yenildi

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7'nci maçında konuk ettiği İrlanda U21 Futbol Takımı'na 1-0 mağlup oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı ile İrlanda U21 Futbol Takımı, Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşılaştı. Bu karşılaşmada Belarus Futbol Federasyonu'ndan Amine Kourgheli düdük çaldı. Amine Kourgheli'nin yardımcılıklarını Yury Khomchenko ve Viktor Getskov üstlendi. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle geçildi. Mücadelenin 84'üncü dakikasında Sam Curtis ile golü bulan İrlanda U21 Futbol Takımı, 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İrlanda maçı 1-0 kazandı. İrlanda U21 Futbol Takımı, bu karşılaşmanın ardından puanını 16 yaparken; Ay-yıldızlılar ise 7 puanda kaldı.

Ümit Milli Futbol Takımı gruptaki 8'inci maçında 10 Eylül Salı günü San Marino'ya konuk olacak. İrlanda U21 Futbol Takımı ise 10 Eylül Salı günü sahasında Letonya ile karşılaşacak.