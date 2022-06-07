Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 10 Haziran Cuma günü oynanacak maç için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlıların, duran top organizasyonları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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