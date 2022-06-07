Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

07.06.2022 00:03
Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 10 Haziran Cuma günü oynanacak maç için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlıların, duran top organizasyonları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Görme Engelli B1 Futbol Milli Takımı'nın, Ümit Milli Takımı'nı antrenmanda ziyaret ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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