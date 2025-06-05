Ümit Milli Takım, Karadağ ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Spor

Ümit Milli Takım, Karadağ ile 1-1 Berabere Kaldı

05.06.2025 22:19
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Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ ile 1-1 berabere kalarak Egemen Korkmaz'ın ilk maçını oynadı.

ÜMİT Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk ettiği Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesine hazırlık kapsamında özel maçta Karadağ'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Tolga Akbaba yönetti. Tolga Akbaba'nın yardımcılıklarını ise Emrah Altınbağ ile Mete Topçu üstlendi.

Karşılaşmaya Ay-yıldızlılar; Deniz Ertaş, Emrecan Terzi, Yiğit Efe Demir, Ali Şahin Yılmaz, Eyüp Aydın, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Ege Birsel, Burak İnce, Baran Ali Gezek ve Sami Satılmış ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Karadağ ise; Domazetovic, Vukotic, Franeta, Dakic, Carevic, Perisic, Dukanovic, Jukovic, Roganovic, Miranovic ve Knezevic ile sahada yer aldı.

Mücadeleye Ay-yıldızlılar etkili başladı. Henüz 7'nci dakikada savunmadan kaptığı topla hareketlenen Burak İnce, ceza yayının içinden şutunu çekti fakat kaleci Domazetovic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 21'inci dakikada Karadağ gole yaklaştı. Sağdan Vukotic'in kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Perisic'in kafa vuruşunu kaleci Deniz Ertaş sağına uzanarak kurtardı. 39'uncu dakikada Ay-yıldızlı ekipte Semih Kılıçsoy, ceza sahası içi sol çaprazında dar bir açıdan kaleyi yokladı, kaleci Domazetovic ayaklarıyla kurtardı. Üst üste etkili ataklar üreten Ümit Milli Futbol Takımı, 40'ıncı dakikada gole yaklaştı. Eyüp Aydın'ın sağdan kullandığı köşe vuruşta ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın şutunda kaleci Domazetovic hata yapmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya her iki takımda değişiklik yaparak devam etti. 64'üncü dakikada Karadağ'da Dukanovic'in pasında topla buluşan Carevic'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken 81'inci dakikada Ümit Milli Futbol Takımı golü buldu. Ceza sahası içi solunda Ali Hebeşoğlu'nun altıpas çizgisi önüne gönderdiği topa Baran Ali Gezek bekletmeden dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu gole Karadağ 90+1'inci dakikada cevap verdi. Ceza sahası içi sol çaprazından Medojevic kaleyi yokladı ve kaleci Deniz Ertaş'ın sağından direk dibine giden top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

EGEMEN KORKMAZ'IN İLK SINAVI BERABERLİKLE BİTTİ

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Gönül'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Egemen Korkmaz, takımın başında ilk maçına Karadağ mücadelesiyle çıktı. 1-1 berabere biten karşılaşmada 42 yaşındaki teknik direktör Egemen'e yer yer taraftarın desteği de oldu.

ALİ ŞAHİN YILMAZ DEVAM EDEMEDİ

Ay-yıldızlı ekipte 21 yaşındaki savunmacı Ali Şahin Yılmaz, karşılaşmanın 24'üncü dakikasında sakatlandı. Topla birlikte savunmadan deparla çıkarken arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Ali Şahin Yılmaz'a saha içerisinde sağlık ekipleri müdahale etti. Ardından Ali Şahin, 28'inci dakikada yerini Hamza Güreler'e bıraktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Takım, Karadağ ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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