Ümit Milli Takım Karadağ ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

TFF Hasan Dogan Milli Takimlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve bitiricilik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktiği üzerinde duruldu.

Ümit Milli Futbol Takım, yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Karadağ ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.