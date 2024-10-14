Ümit Milli Takım Norveç'e Konuk Oluyor - Son Dakika
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Ümit Milli Takım Norveç'e Konuk Oluyor

Ümit Milli Takım, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak.

14.10.2024 11:54
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 10. ve son maçında yarın Norveç'e konuk olacak.

Norveç'in Stavanger kentindeki Viking Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.

Belçika Futbol Federasyonundan Lothar D'hondt'un yöneteceği müsabakada, Romain Devillers ve Nico Claes de yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bert Put olacak.

Oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 13 puan toplayan millilerin gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Teknik direktörlüğe Gökhan Gönül'ün gelmesinin ardından Letonya'yı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, yeni hocasıyla ilk deplasman müsabakasına çıkacak.

Grupta 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 16 puan toplayan Norveç ise üçüncü sırada yer alıyor.

Norveç müsabakası öncesinde millilerde Livan Burcu ve Emircan Gürlük kadrodan çıkarıldı.

Ümit Milli Takım'ın Norveç maçının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor), Ravil Tagir (Al-Jazira), Emin Bayram (Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Taha Altıkardeş (Göztepe), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir), Burak İnce (Slask Wroclaw), Doğuhan Aral Şimşir (Midtylland)

Forvet: Erencan Yardımcı (Sturm Graz), Ali Akman (Dender), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümit Milli Takım Norveç'e Konuk Oluyor - Son Dakika

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