Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 30 Mayıs Pazartesi gününden bu yana kamp yapan ay-yıldızlıların Kazakistan maçının ardından grubun son karşılaşmasında 14 Haziran Salı günü Danimarka 'ya konuk olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ümit milliler, Kazakistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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