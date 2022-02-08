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Ümit Şengül: "Lig bizim için daha önemli" - Son Dakika

Ümit Şengül: "Lig bizim için daha önemli"

08.02.2022 17:15

- Ümit Şengül: "Lig bizim için daha önemli" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Lig bizim için daha önemli. Ligde kazanıp ilerleyen haftalara daha rahat bakmak istiyoruz.

- Ümit Şengül: "Lig bizim için daha önemli"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Lig bizim için daha önemli. Ligde kazanıp ilerleyen haftalara daha rahat bakmak istiyoruz. Bütün planlarımız o yönde olacak" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Kasımpaşa evinde Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, kupayı maç öncesinde hedef olarak gördüklerini ifade ederek, "Maça da çok iyi başladık, istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Golü bulduk sonrasında yakaladığımız iki pozisyon var. Birisini yüzde yüz kaçırdık, diğerini rakip kaleci kurtardı ve çok kaliteli bir kurtarıştı. Maçı ilk yarı koparabilirdik, başaramadık. İkinci yarı sahanın da ağır olması iki takımı da etkiledi. Ama kupadan elendiğimiz için üzgünüz. Lig bizim için daha önemli. Ligde kazanıp ilerleyen haftalara daha rahat bakmak istiyoruz. Bütün planlarımız o yönde olacak" dedi.

Ümit Şengül: Lig bizim için daha önemli
Ümit Şengül: Lig bizim için daha önemli
Ümit Şengül: Lig bizim için daha önemli

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Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Şengül: 'Lig bizim için daha önemli' - Son Dakika Spor


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