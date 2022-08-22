Ümraniye'de 3'üncü 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası' düzenlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de 3'üncü 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası' düzenlendi

22.08.2022 11:14
Ümraniye'de 3'üncü 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası' düzenlendi

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki futbol okullarının katılımıyla 3'üncü 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası'nı" düzenledi.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki futbol okullarının katılımıyla 3'üncü 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası'nı" düzenledi. Turnuvada minik kramponlar mücadele ederek 1'inci olmak için ter döktü. Çocukların doyasıya eğlendiği turnuvada şampiyon Karabekir spor Futbol okulu oldu.

Ümraniye Belediyesi'nin sportif çalışmalar çerçevesinde düzenlediği 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası" Dudullu Spor Tesisleri'nde dün yapıldı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen turnuvada 9-10 yaş grubundan 24 takım ve 384 sporcu katıldı. 68 maçın yapıldığı turnuvada 15 hakem görev aldı. Turnuvada sporcu çocuklar rakipleri ile mücadele ederek doyasıya eğlendi. Lig usulü ile oynanan turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren futbol okulu takımlarına kupa, madalya, çanta ve spor ayakkabı hediye edildi. Karabekirspor Futbol Okulu turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, Başakspor Futbol Okulu ikinci, Ümraniyespor Futbol Okulu da üçüncü oldu. Bireysel başarıların da ödüllendirildiği turnuvada, Ümraniyespor Futbol Okulu'ndan Ali Alp Giray Yıldız 13 gol ile "Gol Kralı", Başakspor Futbol Okulu'ndan Erdal Fethi Pehlivan "Turnuvanın En İyi Oyuncusu" ve Ümraniyespor Futbol Okulu'ndan Ali Memecan ise "En İyi Kaleci" seçilerek, plaket aldı.

Turnuvada mücadele eden Yusuf Kerem Tanış, " Öncelikle bu turnuvayı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir turnuvaydı, arkadaşlarımızla yaz tatilimde bir araya gelmek çok iyi oldu. Bizim için yaz tatilinde güzel bir aktivite oldu, turnuva heyecanı yaşadık. İsmet Yıldırım ve yardımcı ekiplerine teşekkür ediyorum, onların böyle turnuvaları düzenlemesi çok güzel oluyor" dedi.

Turnuvada mücadele eden Mustafa Efe Demir, "Ümraniye Belediye başkanına çok teşekkür ediyorum 3'üncü kez turnuva düzenlediği için. Çok eğelendik. Arkadaşlarımız ile rekabet içerisinde yarıştık" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ümraniye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniye'de 3'üncü 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası' düzenlendi - Son Dakika

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