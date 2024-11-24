Spor

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı yapıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez organize edilen Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki 8 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etkinliğe 600 kişi katıldı.

Bisiklet ve koşu mücadelelerinin yapıldığı etkinlikte iki yarışın da startını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım verdi.

Bisiklet kategorisinde erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci sırayı alırken Yunus Özdemir ikinci, Emre Gülen üçüncü oldu. Kadınlarda Aylin Yüce yarışı lider bitirirken Firdevs Bozkurt ikinci, Tuğçe Turhan yarışı üçüncü sırada sonlandırdı.

Koşu yarışını erkeklerde birinci Hacı Sebahattin Çavga, ikinci Musa Achilov, üçüncü Mertcan Aybütüğ oldu. Kadınlarda İlkay Dönmez birinci, Esra Taşdemir ikinci, Gülnaz Ayar üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende verildi.