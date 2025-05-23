Ümraniye Spor Oyunları'nda Ödül Töreni - Son Dakika
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Ümraniye Spor Oyunları'nda Ödül Töreni

Ümraniye Spor Oyunları\'nda Ödül Töreni
23.05.2025 16:59
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Ümraniye'de 38 bin öğrencinin katıldığı spor oyunları kapanış töreni yapıldı.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen ve 38 bin öğrencinin katıldığı 17'nci Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları'nın kapanış ve ödül töreni yapıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sporculara ödüllerini takdim ederek, "Müsabakalara katılan tüm öğrenciler benim için şampiyondur" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından 14 ayrı branşta düzenlenen ve 38 bin öğrencinin katıldığı 17'nci Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları'nın kapanış ve ödül töreni Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

YILDIRIM: SPOR YAPAN GENÇ BAŞIMIZIN TACIDIR

Sporcuları tebrik ederek konuşmasına başlayan Yıldırım, "İçinizde derece kazanan başarılı sporcularımız oldu. Müsabakalara katılan tüm öğrenciler benim için şampiyondur. Spor yapan genç başımızın tacıdır. Ümraniye'de spor yapmanız için biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yıldırım son olarak, ilçede gençlerin daha modern ve donanımlı alanlarda spor yapabilmesi için projelendirilen Hekimbaşı Spor Köyü projesine de değinerek, spor altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Spor oyunlarına ilçedeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi 172 okuldan, 38 bin öğrenci katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkekler olarak ayrı ayrı 14 ayrı branşta müsabakalar düzenlendi. Yeteneklerini sergileyip başarı elde eden genç sporcular, ödüllerini İsmet Yıldırım ve protokolün elinden aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ümraniye Spor Oyunları'nda Ödül Töreni - Son Dakika

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