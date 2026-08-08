Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969
Trendyol 1. Lig sezonu açılışında Ümraniyespor, Mardin 1969 ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Demirkıran, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar (Dk. 90+4 Yunus Emre Gedik), Serkan Göksu (Dk. 82 Berat Yılmaz), Djokanovic, Yusuf Deniz Şaş (Dk. 45 Kerem Şen), Talha Özdemir (Dk. 45 Hostikka), Soukou, Melih Bostan (Dk. 83 Blanco)
Mardin 1969: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz, Uğur Gezer, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 78 Nafican Yardımcı), Alhassan (Dk. 87 Adem Kabak), Denizhan Taşkan (Dk. 64 Ahmet Ülük), Bünyamin Balat (Dk. 64 Teklic), Denic, Dimitrov, Kayode (Dk. 87 Enes Erol)
Sarı kartlar: Dk. 34 Talha Özdemir (Ümraniyespor), Dk. 41 Emre Taşdemir, Dk. 75 Teklic (Mardin 1969)
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969 arasındaki müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.
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