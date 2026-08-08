Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969 - Son Dakika
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Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969

Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969
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Trendyol 1. Lig sezonu açılışında Ümraniyespor, Mardin 1969 ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar (Dk. 90+4 Yunus Emre Gedik), Serkan Göksu (Dk. 82 Berat Yılmaz), Djokanovic, Yusuf Deniz Şaş (Dk. 45 Kerem Şen), Talha Özdemir (Dk. 45 Hostikka), Soukou, Melih Bostan (Dk. 83 Blanco)

Mardin 1969: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz, Uğur Gezer, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 78 Nafican Yardımcı), Alhassan (Dk. 87 Adem Kabak), Denizhan Taşkan (Dk. 64 Ahmet Ülük), Bünyamin Balat (Dk. 64 Teklic), Denic, Dimitrov, Kayode (Dk. 87 Enes Erol)

Sarı kartlar: Dk. 34 Talha Özdemir (Ümraniyespor), Dk. 41 Emre Taşdemir, Dk. 75 Teklic (Mardin 1969)

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969 arasındaki müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniyespor 0-0 Mardin 1969 - Son Dakika
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