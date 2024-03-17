Ümraniyespor, Adanaspor\'u 2-0 mağlup etti

Neler yaşadı neler! Icardi'nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında kendi kalesine gol atmasının ardından rakip fileleri iki kez havalandırdı. İlk golünü 48. dakikada atan Icardi, 81. dakikada penaltı kaçırdı ancak iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü attı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.