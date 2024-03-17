Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 79 İlhami Siraçhan Nas), Onur Ayık (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Diniyev, Emre Demir (Dk. 46 Atalay Babacan), Emrecan Bulut (Dk. 65 Tiago Çukur), Saponjic (Dk. 65 Melih Okutan)
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Dabo, Muhammed (Dk. 78 Kubilay Aktaş), Diakite, Oberlin (Dk. 41 Ciss), Fernandes
Goller: Dk. 87 Glumac, Dk. 90 İlhami Siraçhan Nas (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 73 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 73 Dabo (Adanaspor)
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında takımının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini belirterek, enerjilerinin olmadığını ve güçlerinin neredeyse olmadığını söyledi. İkinci yarıda ise biraz daha iyi bir performans gösterdiklerini düşündüğünü ifade etti. Gisdol, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncularının uzun süredir dinlenemediğini ve milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi.
Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımın kötü performansını eleştirirken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise genç oyuncuların çabasını alkışladı ve ligde tutunma adına moral yakaladıklarını belirtti.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçı 4-3 kazandıktan sonra futbolcular ve teknik heyet taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı. Carlos Vinicius da galibiyet golünü atan futbolcu olarak taraftarlara 3'lü çektirdi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi. İlk maçta da Benfica'ya yenilen Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa Kupası'na veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki mücadelede ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Icardi'nin kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçerken, Galatasaray Mertens'in golüyle beraberliği sağladı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında kendi kalesine gol atmasının ardından rakip fileleri iki kez havalandırdı. İlk golünü 48. dakikada atan Icardi, 81. dakikada penaltı kaçırdı ancak iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü attı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi. 18 üniversiteden 300 yelkenci takımın katıldığı yarışlarda, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele edildi. Yarışların son gününde uygun rüzgar çıkmayınca yatlar marinaya geri döndü. Dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle futbolcularına 4 gün izin verdi. Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden takım, milli araya 3 puanla girdi. Takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi. Strandberg, Dele-Bashiru ve Rivas'ın attığı gollerle Hatayspor galibiyete ulaştı.
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