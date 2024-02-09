Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti

Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK\'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Dk. 34'te Cavare attı. Sarı kartlar ise Dk. 43 Glumac, Dk. 80 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 83 Übeyd Adıyaman ve Dk. 90+2 Nassim Titebah (Ümraniyespor), Dk. 47 Atakan Akkaynak ve Dk. 55 Hakan Barış (Ahlatcı Çorum FK) gördü.

09.02.2024 22:11
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Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Feridun Daldaş, Ömer Lütfi Aydın, Mahmut Gülle

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 90 Suat Kaya), Ologo, Toure, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 63 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Hakan Barış), Nalepa, Geraldo, Erkan Kaş, Ahmet Sağat (Dk. 70 Verheydt)

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Muhammed Mert (Dk. 83 Melih Okutan), Ivan Saponjic (Dk. 55 Emrecan Bulut), Emre Demir (Dk. 69 Diniyev), Atalay Babacan (Dk. 55 Nassim Titebah), İlhami Sıraçhan Nas (Dk. 83 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare

Goller: Dk. 34 Cavare (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Glumac, Dk. 80 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 83 Übeyd Adıyaman, Dk. 90+2 Nassim Titebah (Ümraniyespor), Dk. 47 Atakan Akkaynak, Dk. 55 Hakan Barış (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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