Ümraniyespor, Alex Blanco\'yu Transfere Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, İspanyol futbolcu Alex Blanco'yu kadrosuna kattı.

Ümraniyespor, bir dönem Valencia ve Como'da forma giyen İspanyol futbolcu Alex Blanco'yu transfer ettiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alex Blanco ile kesin transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Alex'e hoş geldin diyor, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

27 yaşındaki futbolcu daha önce Valencia, Deportivo Alaves, Real Zaragoza, Como ve Reggiana'da oynadı. Son olarak 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Slovenya 1. Ligi takımlarından NK Olimpija'da 68 maça çıkan Blanco, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.