Ümraniyespor, Altay'ı 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Altay'ı Uğur Kaan Yıldız ve Popov'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Emrecan Bulut, Eren Erdoğan ve Salih Sarıkaya oldu.