Ümraniyespor, Altay'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Ümraniyespor, Altay'ı 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 2-0 yenerek 8. galibiyetini aldı. Ümraniyespor'un gollerini Uğur Kaan Yıldız ve Popov attı. Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 30'a çıkardı, Altay ise 17. mağlubiyetini yaşayarak 15 puanda kaldı.

01.03.2024 22:11  Güncelleme: 22:14
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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Sıraç Akpınar

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 78 Melih Okutan), Popov, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 72 Diniyev), Emre Demir (Dk. 62 Hasan Ayaroğlu), Muhammed Mert, Emrecan Bulut (Dk. 78 Onur Ayık), Tiago Çukur (Dk. 72 Saponjic)

Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Yusuf Tekin, Murat Berkan Demir (Dk. 72 Onur Efe), Ceyhun Gülselam (Dk. 26 Enes Yetkin), Ali Kızılkuyu (Dk. 46 Murat Uluç), Mehmet Gündüz (Dk. 86 Erdem Özcan), Eren Erdoğan (Dk. 72 Caner Baycan), Enes Öğrüce

Goller: Dk. 45 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 71 Popov (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Emrecan Bulut, Dk. 89 Saponjic (Ümraniyespor), Dk. 27 Salih Sarıkaya, Dk. 37 Enes Yetkin, Dk. 50 Eren Erdoğan (Altay)

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 8. kez kazanan Ümraniyespor, puanını 30'a çıkardı. 17. mağlubiyetini yaşayan Altay ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümraniyespor, Altay'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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