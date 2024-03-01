Ümraniyespor, Altay'ı 2-0 mağlup etti

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Sıraç Akpınar
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 78 Melih Okutan), Popov, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 72 Diniyev), Emre Demir (Dk. 62 Hasan Ayaroğlu), Muhammed Mert, Emrecan Bulut (Dk. 78 Onur Ayık), Tiago Çukur (Dk. 72 Saponjic)
Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Yusuf Tekin, Murat Berkan Demir (Dk. 72 Onur Efe), Ceyhun Gülselam (Dk. 26 Enes Yetkin), Ali Kızılkuyu (Dk. 46 Murat Uluç), Mehmet Gündüz (Dk. 86 Erdem Özcan), Eren Erdoğan (Dk. 72 Caner Baycan), Enes Öğrüce
Goller: Dk. 45 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 71 Popov (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Emrecan Bulut, Dk. 89 Saponjic (Ümraniyespor), Dk. 27 Salih Sarıkaya, Dk. 37 Enes Yetkin, Dk. 50 Eren Erdoğan (Altay)
Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 8. kez kazanan Ümraniyespor, puanını 30'a çıkardı. 17. mağlubiyetini yaşayan Altay ise 15 puanda kaldı.
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, 2024 Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası'nda büyükler 52 kiloda birinci olarak büyük bir başarı elde etti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Altay'ı Uğur Kaan Yıldız ve Popov'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Emrecan Bulut, Eren Erdoğan ve Salih Sarıkaya oldu.
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