Ümraniyespor - Bandırmaspor: 1-1 Beraberlik

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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Central Hospital Ümraniyespor'un yardımcı antrenörü İlhan Özer, hava sıcaklığının etkisiyle karşılaşmada pozisyon zenginliği olmadığını ve galibiyeti uzatmalarda yedikleri gol ile kaçırdıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özer, "Gerçekten iki taraf adına 13.30'da bu havada maçı oynamak zordu. Sıcaklığın da etkisiyle pozisyon zenginliği olmadı." diye konuştu.

İki puan kaybettiklerini kaydeden Özer, "1-0 öndeyken maalesef uzatmalarda yediğimiz golle maçı berabere bitirdik. 2 puan kaybımız var. Önümüzdeki sürece bakıp yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Her iki takımı da tebrik etmek lazım. Bugün ekstra bir sıcak vardı. Bu sıcağa rağmen her iki takım da iyi mücadele etti." dedi.

Maçta çok gol pozisyonu olmadığını belirten Gürsel, "İlk golü bulabilseydik oyun daha farklı olabilirdi. 1-0 geriye düştükten sonra iyi tepki verdik. Uzatmalarda da golü bulup 1 puanla buradan dönmek bizim için moral puanı oldu. İki takımın mücadelesine bakarsak maçın hakkı beraberlikti." ifadelerini kullandı.