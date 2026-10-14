Ümraniyespor-Boluspor maçı yağış nedeniyle 57. dakikada yarıda kaldı, ertelendi

Ümraniyespor-Boluspor maçı yağış nedeniyle 57. dakikada yarıda kaldı, ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki maç, yağış ve ağırlaşan zemin nedeniyle 57'nci dakikada verilen 15 dakikalık aranın ardından ileri tarihe ertelendi. Berkay Erdemir'in kararıyla karşılaşma, hava şartları değişmeyince devam edemedi.
TRENDYOL 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma yağmur nedeniyle yarıda kaldı.
1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada hakem Berkay Erdemir, 57'nci dakikada yağışın artması ve zeminin ağırlaşması sebebiyle mücadeleye 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hava şartlarında değişiklik olmamasıyla birlikte müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: DHA
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