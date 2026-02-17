Ümraniyespor, Boluspor'u 4-2 Yendi - Son Dakika
Ümraniyespor, Boluspor'u 4-2 Yendi

Ümraniyespor, Boluspor\'u 4-2 Yendi
17.02.2026 19:58
Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, Boluspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Ümraniye

Hakemler: Ümit Öztürk, Ferhat Çalar, Oğuzhan Kocaçoban

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Kocatürk, Tomislav Glumac, Ali Turap Bülbül, Andrej Djokanovic, Jurgen Bardhi (Serkan Göksu dk. 70), Atalay Babacan (Engjell Hoti dk. 83), Cebio Soukou (Barış Ekincier dk. 71), Emre Kaplan, Benny (Yusuf Deniz Şaş dk. 83), Batuhan Çelik (Toheeb Kosoko dk. 88)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yunus Emre Yılmaz, Yusuf Saitoğlu, Kubilay Aktaş, Orhan Uğur

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Loic Kouagba, Gökhan Akkan, Barış Alıcı, Dean Lico (Almir Aganspahic dk. 72), Doğan Can Davas (Erdem Dikbasan dk. 60), Mario Balbudia (Devran Şenyurt dk. 46), Arda Usluoğlu, Ibrahim Akanbi Rasheed (Alexandru Baluta dk. 60)

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Abdurrahman Üresin, Mustafa Çaylı, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Soukou (dk. 32 ve 65), Batuhan Çelik (dk. 49), Atalay Babacan (dk. 56), Lucas Lima (dk. 76), Yusuf Kocatürk (dk. 89 k.k.)

Sarı kartlar: Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor), Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Dean Lico (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümraniyespor, Boluspor'u 4-2 Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ümraniyespor, Boluspor'u 4-2 Yendi - Son Dakika
