Ümraniyespor'da, Tarık Aksar yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
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Ümraniyespor'da, Tarık Aksar yeniden başkanlığa seçildi

07.06.2022 18:32
Ümraniyespor'da, Tarık Aksar yeniden başkanlığa seçildi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'da Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'da Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi.

Ümraniyespor'da bugün gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Tarık Aksar yeniden başkan seçildi. 3 senedir başkanlığı yürüten Aksar yönetiminde Ümraniyespor 2021-2022 sezonunda Spor Toto 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Tarık Aksar başkanlığında Ümraniyespor yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Gökhan İbrahimağaoğlu, Güral Yanık, Malıki Ejder Batur, Mustafa Polat, Nedim Can Sipahi, Oğuzhan Sarı, Ömür Aydın, Yusuf Ethem Koyuncu, Zafer Sevencan, Zeki Gümüş."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor'da, Tarık Aksar yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika

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