Çağdaş Atan: "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı" - Son Dakika
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Çağdaş Atan: "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı"

09.10.2022 17:12

- Çağdaş Atan: "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı" Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, farklı skor alabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

- Çağdaş Atan: "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı"

İSTANBUL - Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, farklı skor alabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini söyleyen Atan, "Çok üzgünüz. İlk yarıda rakibe bir şut şansı bile vermedik. Çok iyi oynadık. Devre arasında oyuncularımıza, ikinci yarıda ikinci ve üçüncü golü aramamız gerektiğini konuştuk. Ancak ikinci yarının başında golü yedik. Bu gol bize hiç yakışmadı. Ümraniyespor'u da ateşledi. Tekrar oyun üstünlüğünü ele aldık. Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kontrolümüz altında olan bir oyundu. Oynama alışkanlığına sahip bir metot hocası vardı karşımızda. Umarım Recep Uçar'a da gerekli sabır gösterilir" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından - Recep Uçar Ümraniyespor-Kayserispor maçının ardından - Recep Uçar Kayserispor: 2 - 2 Kayserispor: 2 - 2
Kaynak: İHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: 'Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çağdaş Atan: "Çok farklı hayaller kurabileceğimiz bir maçtı" - Son Dakika
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