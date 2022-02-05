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Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı

05.02.2022 13:13
Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı

Ümraniyespor, son olarak Kocaelispor forması giyen tecrübeli santrfor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

Ümraniyespor, son olarak Kocaelispor forması giyen tecrübeli santrfor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, bu kapsamda son olarak Kocaelispor'da top koşturan Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı. Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Fenerbahçe, Karagümrük, Başakşehir, Antalyaspor gibi takımlarda da görev alan 34 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ile resmi sözleşmeyi imzaladı. - İSTANBUL

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Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor, Spor Toto, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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