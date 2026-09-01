Ümraniyespor, sahasında Muğlaspor'a Mamady Diarra'nın golüyle 1-0 mağlup oldu

TRENDYOL 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Ümraniyespor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Mustafa Hakan Belder düdük çaldı. Mustafa Hakan Belder'in yardımcılıklarını ise Enes Biroğlu ve Demirhan Emir üstlendi.

Konuk ekip Muğlaspor, 26'ncı dakikada Mamady Diarra'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Muğlaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Muğlaspor puanını 8 yaparken Ümraniyespor, 3 puanda kaldı.