Ümraniyespor, sahasında Muğlaspor'a Mamady Diarra'nın golüyle 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Ümraniyespor, sahasında Muğlaspor'a Mamady Diarra'nın golüyle 1-0 mağlup oldu

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Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Ümraniyespor, evinde konuk ettiği Muğlaspor'a 1-0 yenildi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekibin golünü 26'ncı dakikada Mamady Diarra kaydetti. Bu sonuçla Muğlaspor puanını 8'e yükseltirken, ev sahibi ekip 3 puanda kaldı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Ümraniyespor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Mustafa Hakan Belder düdük çaldı. Mustafa Hakan Belder'in yardımcılıklarını ise Enes Biroğlu ve Demirhan Emir üstlendi.

Konuk ekip Muğlaspor, 26'ncı dakikada Mamady Diarra'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Muğlaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Muğlaspor puanını 8 yaparken Ümraniyespor, 3 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Ümraniye, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor, sahasında Muğlaspor'a Mamady Diarra'nın golüyle 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniyespor, sahasında Muğlaspor'a Mamady Diarra'nın golüyle 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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