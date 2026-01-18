Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Serikspor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Türkyılmaz
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 82), Burak Öksüz, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Djokanovic (Kubilay Aktaş dk. 71), Atalay Babacan (Yusuf Deniz Şaş dk. 82), Hoti, Benny, Barış Ekincier (Soukou dk. 50), Batuhan Çelik (Kosoko dk. 46)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Serkan Göksu, Jurgen Bardhi, Talha Bartu Özdemir
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan, Martynov, Okoro, Emrecan Terzi (Adeola dk. 46), Skvortsov (Mücahit İbrahimoğlu dk. 58), Sertan Taşqın, Emre Nefiz (Ekrem Terzi dk. 75), Gökhan Altıparmak, Guibero (Spasov dk. 75), Sadygov
Yedekler: Erten Ersu, Gökhan Akkan
Teknik Direktör: Sinan Paşalı
Goller: Barış Ekincier (dk. 3, 21 pen. ve 31), Hoti (dk. 68), Soukou (dk. 89) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Guibero, Emrecan Terzi, Bilal Ceylan (Serikspor), Kubilay Aktaş (Ümraniyespor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 5 Serikspor: 0 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?