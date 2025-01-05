Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Bardhi, Furkan Apaydın, Benny, Soukou (Dk. 85 Barış Ekincier), Minchev (Dk. 90+2 Batuhan Çelik)
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Giorbelidze, Teklic, Azubuike, Sefa Akgün, Roshi, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 73 Tasev)
Sarı kart: Dk. 89 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor ve Erzurumspor Berabere - Son Dakika
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