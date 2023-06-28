Umut Nayir, Fenerbahçe'den 35 Milyon Lira Maaş İstedi - Son Dakika
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Umut Nayir, Fenerbahçe'den 35 Milyon Lira Maaş İstedi

28.06.2023 12:12

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Umut Nayir'in, sarı-lacivertlilerden maaş talebi belli oldu. Milli golcü, Fenerbahçe'den 35 milyon lira istedi. İlk bakışta ücreti çok bulan Fenerbahçe taraftarları, Avrupa futbolunda olduğu gibi euro cinsten parayı hesaplayınca "Normal bir maaş talebi" yorumunda bulundu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Umut Nayir. Bonservisi Eyüpspor'da olan milli golcünün sarı-lacivertlilerden talep ettiği maaş miktarı tartışma konusu oldu.

35 MİLYON LİRA MAAŞ İSTEDİ

Barış Yurduseven'in haberine göre; Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon lira maaş talep etti. Fenerbahçe taraftarı bu talebi oldukça fazla bulurken, Avrupa futbolunda olduğu gibi parayı euro cinsine çeviren taraftarlar "Normal bir maaş talebi yorumunda bulundu. Umut Nayir'in euro cinsinden maaş talebi 1.2 milyon.

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Umut Nayir geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 33 maça çıktı. Milli santrfor, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği maaşı euroya çeviren taraftarların hepsi aynı yorumu yaptı
Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği maaşı euroya çeviren taraftarların hepsi aynı yorumu yaptı
Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği maaşı euroya çeviren taraftarların hepsi aynı yorumu yaptı
Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği maaşı euroya çeviren taraftarların hepsi aynı yorumu yaptı
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Fenere gelirse faydası olur Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Çağatay Uz: Osterwolde=170 Milyon TL Tepkiyi bu rakama gösterin Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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