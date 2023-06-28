Umut Nayir, Fenerbahçe'den 35 Milyon Lira Maaş İstedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Umut Nayir. Bonservisi Eyüpspor'da olan milli golcünün sarı-lacivertlilerden talep ettiği maaş miktarı tartışma konusu oldu.

35 MİLYON LİRA MAAŞ İSTEDİ

Barış Yurduseven'in haberine göre; Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon lira maaş talep etti. Fenerbahçe taraftarı bu talebi oldukça fazla bulurken, Avrupa futbolunda olduğu gibi parayı euro cinsine çeviren taraftarlar "Normal bir maaş talebi yorumunda bulundu. Umut Nayir'in euro cinsinden maaş talebi 1.2 milyon.

21 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Umut Nayir geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 33 maça çıktı. Milli santrfor, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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