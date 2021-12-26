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Umut Şenol: "Kanıtlarsanız istifa etmeye hazırım" - Son Dakika

Umut Şenol: "Kanıtlarsanız istifa etmeye hazırım"

26.12.2021 13:27

- Umut Şenol: "Kanıtlarsanız istifa etmeye hazırım" Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, kendisinin denetim kurulu üyesi olduğu dönemde tüzüğe bağlı kaldığını belirterek, "Tüzüğe aykırı şekilde bir harf sızdırdığıma dair delil varsa, istifa etmeye hazırım" dedi.

- Umut Şenol: "Kanıtlarsanız istifa etmeye hazırım"

İSTANBUL - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, kendisinin denetim kurulu üyesi olduğu dönemde tüzüğe bağlı kaldığını belirterek, "Tüzüğe aykırı şekilde bir harf sızdırdığıma dair delil varsa, istifa etmeye hazırım" dedi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Genel Kurul'da hakkındaki iddiaya cevap verdi. 2013-2019 yılları arasında Denetim Kurulu'nda görev yaptığını belirten Umut Şenol, "Dünden bu yana birkaç konuşmacı arkadaşımız, benim geçtiğimiz dönemde denetim kurulunda görev yaptığımı ve şu anda yönetimde olduğumu söyledi. 2013 Mayıs-2019 Mayıs tarihleri arasında, genel kurulun verdiği yetkiyle her türlü denetimi yapmaya çalıştım. Çoğu zaman değerli raporlar sunma fırsatımız oldu. Zaman zaman da birbirimize katılmadığımız dönemler oldu. Kurulları başkanlar yönetir. Dünden bu yana Beşiktaş Denetim Kurulu'na da yüklenme oluyor. Bunların bir kısmı haklı olabilir. Yeterince hak arayıcı davranmamış olabilirler. Ama Denetim Kurulu, yaptığı işlerin yüzde 99'unda tüzük ne gerektiriyorsa yerine getirmiştir. Buradaki birçok konuyu Denetim Kurulu ortaya çıkarmıştır. Ancak tüzüğün bazı konularda değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Denetim Kurulu'nun yaptığı her denetim, genel kurullara sunulmamış olabilir. Tüzük gereği başkana sunulmuş olabilir. 6 senede eksiksiz olarak bana verilen yetkiyle ne gerekiyorsa bunu eksiksiz olarak yaptım. Şafak Bey'e de bir şey söylemek istiyorum, eğer elinde, geçtiğimiz dönemde röportajlarda söylediği gibi, benim Beşiktaş Denetim Kurulu'ndan tüzüğe aykırı şekilde bir harf sızdırdığıma dair delili varsa, burada sunsun ve hem kongre üyeliğinden hem de yönetim kurulundan istifa etmeye hazırım. Eğer sunamıyorsa kendisi kongre üyeliğinden istifa etsin" ifadelerini kullandı.

Umut Şenol: Kanıtlarsanız istifa etmeye hazırım
Umut Şenol: Kanıtlarsanız istifa etmeye hazırım
Umut Şenol: Kanıtlarsanız istifa etmeye hazırım

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Beşiktaş, İstifa, Mayıs, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Umut Şenol: 'Kanıtlarsanız istifa etmeye hazırım' - Son Dakika Spor


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