ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı - Son Dakika
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ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı

17.03.2022 17:36
ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Üniversiteliler Turkcell Kış Spor Oyunları kapsamında dün başlayan şampiyonaya, 21 üniversiteden 84 sporcu katıldı.

Şampiyonanın son gün yarışları, büyük slalom kategorisinde kadın ve erkek sporcuların katılımıyla tamamlandı.

Müsabakaların son gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler büyük slalom:

1- Uğur Koçak

2- Uras Uçanoğlu

3- Onur Güler

Kadınlar büyük slalom:

1- İrem Gezer

2- Nursu Zişan Bayhan

3- Zehra Gözdenur Genekşe

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı - Son Dakika
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