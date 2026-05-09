Üniversiteler Arası Okçuluk Şampiyonası Başladı

TÜSF yürütücülüğünde düzenlenen Üniversiteler Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun katkılarıyla başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 45 üniversiteden 220'yi aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele edecek. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitelerin sportif organizasyonlara verdiği desteğin büyük önem taşıdığını belirterek Akdeniz Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Federasyon olarak 60'tan fazla branşta faaliyet yürüttüklerini ifade eden Türkmen, üniversite sporlarının gelişiminde ilgili spor federasyonlarının katkısının önemli olduğunu söyledi. Okçuluğun Türkiye'nin son yıllarda uluslararası alanda önemli başarılar elde ettiği branşlardan biri olduğunu vurgulayan Türkmen, geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda elde edilen derecelerin bunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Türkmen, şampiyonada elde edilecek başarıların önümüzdeki yıl Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları için de önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını belirterek yarışmaların centilmenlik içerisinde ve sakatlıksız tamamlanması temennisinde bulundu.

ÖZKAN: BAŞARI, KARARLI ÇALIŞMALARDAN DOĞUYOR

Açılış töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek okçuluğun son yıllarda Türkiye'de yükselen branşlardan biri olduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi olarak okçuluk alanındaki başarıları gururla takip ettiklerini ifade eden Özkan, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve olimpiyat madalyalı milli sporcu Ulaş Berkim Tümer'in gençler için önemli bir rol model olduğunu belirtti. Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un üniversiteyle bağının bulunmasının ve Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in Akdeniz Üniversitesi mezunu olmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Okçuluğun yalnızca fiziksel bir spor olmadığını vurgulayan Özkan, bu branşın disiplin, sabır, dikkat ve kararlılık gerektirdiğini ifade ederek, "Başarı büyük sözlerden değil; her gün sabırla yapılan küçük ama kararlı çalışmalardan doğuyor" dedi.

Konuşmasında okçuluğun Türk kültüründeki yerine de değinen Özkan, ok ve yayın tarih boyunca yalnızca savaş aracı değil; aynı zamanda sabrın, iradenin ve ahlakın simgesi olarak görüldüğünü söyledi. Dede Korkut hikayelerinden destanlara kadar uzanan kültürel mirasın bugün modern spor anlayışıyla yeniden güç kazandığını belirten Özkan, genç sporcuların ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını kaydetti.