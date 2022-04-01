Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

01.04.2022 19:38
Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuyla, Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen, Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası, final müsabakaları ile sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuyla, Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen, Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası, final müsabakaları ile sona erdi. 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve 63 farklı üniversiteden kadınlar ve erkeklerde 300'e yakın sporcunun mücadele verdiği şampiyona sonunda, dereceye giren sporculara ve takımlara madalyaları ile kupaları törenle verildi.

Şampiyonayı; kadınlarda takım olarak Fırat Üniversitesi birinci, Trabzon Üniversitesi ikinci, Gazi Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi de üçüncülükle tamamladı. Erkeklerde ise Ondokuz Mayız Üniversitesi takım olarak birinci olurken, Fırat Üniversitesi ikinciliği, Gazi Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti.

En sahibi Balıkesir Üniversitesi adına yarışan sporculardan ise Furkan Karaboğa Türkiye Şampiyonu olurken, Enes Refik Çiftçi Türkiye ikincisi, Güler Deniz Topuz ve Kemal Orkun Yılmazcan da Türkiye Üçüncüsü oldu.

Final günü programı içerisinde, profesyonel boks kariyerlerini de sürdüren Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Eren Demirezen ile Abdülsamet Salih'in bir dostluk müsabakası da yaptığı şampiyona sonunda, organizasyonda görev alan hakemler ile federasyon görevlilerine ve üniversite personeline de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Üniversite Sporları Federasyonu temsilcisi Prof. Dr. Vedat Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, üniversite üst yönetimi ve il protokolünden temsilciler de son gün düzenlenen final müsabakalarını takip ederek kupa ve madalya törenine katıldı. - BALIKESİR

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Üniversiteler, Balıkesir, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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